علي قطب يستعرض تأثير التغيرات المناخية على مدن ودول العالم

استعرض الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، تأثير التغيرات المناخية على مدن ودول العالم، قائلًا: “إننا ندرك تمامًا مدى تأثير التغيرات المناخية على الدول من ظواهر جوية متنوعة، وكوارث تنتج عن هذه الظواهر، فالفيضانات عبارة عن أمطار غزيرة تسقط فوق مناطق، وهي نتيجة لسخونة على سطح الأرض وكتل هوائية باردة في السماء”.

أضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمطار الرعدية من سماتها تكون ذات مساحة كبيرة جدًا من السحب الرعدية تسقط في فترة زمنية قصيرة على منطقة محدودة، وبالتالي هذه المنطقة لا تستوعب كل هذه الكمية من الأمطار فتسبب الفيضانات، وغرق الكثير من الدول مثلما حدث في البرازيل.

الأعوام القادمة ستشهد تغيرات مناخية حادة

أوضح أستاذ المناخ أن الأعوام القادمة ستشهد تغيرات مناخية حادة بسبب زيادة انبعاثات غازات الكربون الناتجة عن استخدام هذه الدول الصناعية الكبرى لطاقة الوقود الأحفوري، التي أدت لارتفاعات ملحوظة خلال شهر فبراير على مستوى العالم بما فيهم مصر.

ولفت أستاذ المناخ إلى أننا شهدنا أمس ارتفاع في درجات الحرارة، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية وهي أعلى من المعدلات الطبيعية.