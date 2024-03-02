السبت 02 مارس 2024
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حافظ سلماوى: مصر تتوسع فى الهيدروجين الأخضر بهدف تنويع مصادر الطاقة

حافظ سلماوي
حافظ سلماوي

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تخطو نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تتوسع في هذا المجال بهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تستهدف الدولة إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

وأضاف سلماوي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال طريقتين، الأولى من خلال تفاعل الغاز الطبيعي مع بخار المياه، وهذه الطريقة تقليدية وكلاسيكية، والطريقة الثانية من خلال تحليل المياه بالكهرباء.

الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه من المواد الحيوية

وأوضح أستاذ هندسة الطاقة أن الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه من المواد الحيوية مثل المخلفات، ويُسمى قليل التلوث وليس أخضر، مؤكدًا أن كل هذه التصنيفات مرتبطة بمصدر الطاقة التي تستخدم لإنتاج هذا الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن مصر لديها مُقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر مُتماثلة في أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة من طاقة ورياح، بالإضافة إلى أنها لديها بنية استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوجد مبادرات متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

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