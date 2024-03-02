السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرح

"كامل العدد بيومه الأول".. عرض "العادلون" على الطليعة حتى 5 مارس الجاري

العادلون
العادلون

أعلن المخرج محمد فاضل القباني، عن استمرار العرض المسرحي "العادلون" على مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح حتى يوم 5 مارس الجاري، إنتاج الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رواية الأديب الفرنسي ألبير كامو، ومعالجة الكاتب محمد عبد الرحمن.

لافتة كامل العدد في يومه الأول

وشهد مسرح الطليعة، مساء أمس الجمعة انطلاق العرض المسرحي "العادلون" وسط إقبال كثيف جماهيري، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد في يومه الأول.

ويقدم العرض يوميًا حتى 5 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح الطليعة بالعتبة، والدخول للجمهور مجاني بأسبقية الحضور.

أبطال العرض المسرحي "العادلون"

العرض المسرحي "العادلون" من إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي: محمد خالد، هيئة الإخراج: مروان عثمان ومحمد ياسر وعمر عزيز وآخرين، وتمثيل مجموعة من الفنانين بينهم، رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل.

أحداث العرض

ويدور العرض في قالب فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين يضعون خطة لاغتيال أحد قادة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها.

العادلون عرض العادلون الطليعة 5 مارس الجاري كامل العدد بيومه الأول المخرج محمد فاضل القباني

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