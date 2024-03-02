"انخفاض في درجات الحرارة".. توقعات الأرصاد للأيام القادمة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا بالأمس ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، الذي يعد أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

كتل هوائية صحراوية أدت لارتفاع قيم درجات الحرارة

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا نشهد اختلاف في مصادر الكتل الهوائية، حيث أننا نتعرض لكتل هوائية صحراوية أدت لارتفاع قيم درجات الحرارة، وهذا طبيعي جدًا خلال تلك الفترة بأن يحدث تذبذب كبير واختلاف في قيم الحرارة من وقت لآخر.

نشهد اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسيكون الانخفاض بمعدل من 5 لـ 6 درجات، ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

طقس دافيء بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأيام المقبلة تشهد المزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال منتصف الأسبوع الجاري.

وتابعت: نشهد طقس دافيء بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية، وأجواء حارة ومائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، كما أننا نشهد كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ووجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.