الجمعة 01 مارس 2024
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كاتب: "رأس الحكمة" سيجذب استثمارات عديدة.. و"أهل الشر" فى صدمة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الكاتب الصحفي محمد عزالدين: إننا نشهد انهيارا تاما لسوق الصرف السوداء التي أنشأها بعض المضاربين الخارجين عن القانون، مضيفا أن هناك صدمة نفسية سببتها الخسائر لبعض الأشخاص الذين لم يؤمنوا بقوة الاقتصاد المصري والقدرة على إدارة مواجهة الأزمة.

انهيار السوق السوداء ثقة فى الدولة المصرية

أضاف عزالدين، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن انهيار السوق السوداء هو حالة كبيرة من الثقة من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب والعرب في مصر، خاصة أن مصر لديها بنية أساسية قوية ومؤهلة للاستثمارات، فضلًا عن التشريعات التي تدعم بقوة للحفاظ على الاستثمار في كافة المجالات.

وأوضح أن كل ذلك له أثر في مقابلة الادعاءات من أهل الشر، وهناك مشروعات وصفقات استثمارية جديدة في مناطق عديدة يتم التجهيز لها، مشيدًا بالتطوير الكبير في البنى التحتية الخاصة بدعم السياحة والقطارات السريعة والمونوريل ومد شبكات مترو الأنفاق لمراحل جديدة والسكك الحديدية وغيرهما لجذب الاستثمارات.

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