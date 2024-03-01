الجمعة 01 مارس 2024
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خبير علاقات دولية: مصر أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية لأشقائنا فى غزة

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الدور الإنساني المصري وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة في ظل الأزمة والمحنة والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تقوم بجهود حثيثة ودؤوبة لوقف إطلاق النار، والعمل على التوصل لهدنة إنسانية طويلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، الذي نراه جميعنا يوميًا بسقوط عشرات الشهداء.

 

الاحتلال يستهدف النساء والأطفال

وأشار إلى أنه رغم التعنت الإسرائيلي والوجه السيئ الذي ينتهك كل القوانين الدولية إلا أن الشعب الفلسطيني في قلب وضمير الدولية المصرية، مؤكدًا أن مصر هي أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في غزة.

ونوه خبير العلاقات الدولية، بأن الاحتلال يستهدف النساء والأطفال والمدارس والمستشفيات، ويستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري.

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