الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مجهودات مصرية مستمرة.. اقتراب انتهاء تنفيذ مخيم خان يونس 2 للتخفيف عن الفلسطينيين

مخيم النازحين
مخيم النازحين

قاربت مصر على الانتهاء من مخيم النازحين رقم 2 بخان يونس، وتم تزويده بالكهرباء ودورات المياه وخدمات معيشية أخرى، يأتي ذلك في إطار سعي مصر الدائم للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض مراسل "القاهرة الإخبارية"، جهود الدولة المصرية من أجل التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تقيم مصر معسكرا ثانيا للنازحين بخان يونس يضم 400 خيمة تتسع لنحو 4000 شخص.

المخيم يضم خدمات معيشية ولوجيستية وخدمات الدعم النفسي

وقال مراسل القناة، إن المخيم أقامه الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تم تزويده بجميع المرافق المعيشية من أجل تقديم كافة الخدمات للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المخيم يضم خدمات معيشية ولوجيستية، وأيضًا خدمات الدعم النفسي لكل الفلسطينيين من قبل الهلال الأحمر، وستكون هناك عدة خيم يتم إنشائها من قبل الدولة المصرية لاستقبال أعداد أخرى من الفلسطينيين النازحين، حيث تحاول الدولة المصرية توفير كافة الخدمات والإمكانيات للأشقاء في فلسطين في ظل الأوضاع الكارثية بقطاع غزة.

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