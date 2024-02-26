الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسن سلامة: مصر لديها من السيناريوهات الكثير لمواجهة تداعيات أى عملية عسكرية برية

الاحتلال
الاحتلال

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ السياسة الدولية، إن مصر لديها من السيناريوهات الكثير في مواجهة تداعيات أي عملية عسكرية برية محتملة على رفح، وهناك كارثة إنسانية قد تحدث في حال إقدام سلطات الاحتلال وهي تهدد منذ فترة طويلة، وما تزال جادة حتى هذه اللحظة في القيام بالعملية البرية.

وأضاف سلامة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحة المحدودة التي يوجد بها مليون ونصف مليون فلسطيني يشير إلى أن هناك إصرارا من سلطات الاحتلال على تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية، ومتوقع أن يسقط العديد من الضحايا الشهداء والمصابين جراء هذه العملية العسكرية.

"نتنياهو" لديه ما يرغب أن يحققه

ونوّه أستاذ السياسة الدولية، بأن إسرائيل لم تأخذ على محمل الجد الضغوطات أو المطالب الأمريكية نفسها بأنه لا بد من توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين، وهناك إصرار أن تضرب عرض الحائط بكل التحذيرات المصرية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية، أو حتى من الطرف الأكثر تأثيرًا عليها وهو الولايات المتحدة.

وأوضح أستاذ السياسة الدولية، أن "نتنياهو" لديه ما يرغب أن يحققه وهو البقاء في المشهد السياسي وإطالة أمد الحرب إلى أقصى مدى ممكن عسى أن ينجو من المثول أمام المحاكمات التي تتنظره في اليوم الذي ستتوقف فيه آلة الحرب الإسرائيلية، كما أنه يسعى للتوسع الاستيطاني على حساب دولة وشعب محتل.   

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