الشعب الديمقراطى: الحوار الوطنى كان ضرورة.. وقرار صائب من الرئيس السيسى

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني كان ضرورة، وهو فكر وجهد وقرار صائب من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا له في إفطار الأسرة المصرية، من أجل لم شمل القوى السياسية كاملة، وأيضًا القوى الاجتماعية، ومنظمات العمل الأهلي، حيث أصبح الوطن على قلب رجل واحد.

وأضاف فؤاد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني آلية جديدة وضعها الرئيس السيسي من أجل إمداد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأفكار متدفقة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني هو بنك أفكار مصر.

الحوار الوطني حوار حقيقي له مخرجات

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحوار الوطني في جلساته السابقة أثبت هذا الأمر على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث إننا استطعنا عن طريق هذا الحوار وبجهد مخلص من أمانة الحوار بقيادة الأستاذ ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي ومن معهم من فريق عمل بوضع لائحة ونظام يكفل أن يكون الحوار الوطني حوارًا حقيقيًا له مخرجات.

وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إلى أن الحوار الوطني الحالي وضعت له أسس النجاح وآلياته، متابعًا: "الحزب أطلق طلب بأن يكون الحوار الوطني مختص في الفترة الحالية بالناحية الاقتصادية".