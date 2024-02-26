الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جهود دعم الفئة الأولى بالرعاية (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية
حزمة الحماية الاجتماعية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول جهود دعم الفئة الأولى بالرعاية.

جهود دعم الفئة الأولى بالرعاية:

تمكنت الدولة من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

تقديم أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا.

تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي.

تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة.

زيادة 50% في الحد الأدني للأجور.

رفع حد الإعفاء الضريبي 33% للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.

زيادة في المعاشات 15%.

زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين.

180 مليار جنيه خصصت لحزمة الحماية الاجتماعية مارس المقبل.

ارتفاع مخصصات تكافل وكرامة بزيادة 614%.

تحركات عاجلة للاستعداد لشهر رمضان للتخفيف عن المواطنين.

انتشار كبير لمعارض أهلًا رمضان بالمحافظات المختلفة.

جهود دعم الفئة الأولى بالرعاية جهود دعم الفئة الأولى بالرعاية دعم الفئة الأولى بالرعاية اكسترا نيوز

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