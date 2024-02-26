الإثنين 26 فبراير 2024
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مدينة أسوان الجديدة.. بانوراما جمالية ومعمارية واستثمارية

جريدة الدستور

قالت رنا عبد الله، مراسلة إكسترا نيوز من أسوان، إن مدينة أسوان الجديدة تعد من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، والتي تستحوذ على عدد كبير من المشروعات، ومن أهمها المشروعات السكنية التي حلت أزمة الإسكان بالمحافظة.

وأضافت عبد الله، خلال تصريحاتها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدينة تمتاز بموقع متميز على نهر النيل، حيث تقع على الضفة الغربية من نهر النيل، وبٌعد 12 كيلومتر من أسوان الحالية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى أكثر من 22 ألف فدان.

أسوان الجديدة تضم مشروع الشريط النهري

وأوضحت مراسلة إكسترا نيوز من أسوان، أن المدينة تضم مشروع الشريط النهري والذي يحتوي على المسرح المكشوف، والممشى السياحي المطل مباشرة على نهر النيل، كما تتوافر العديد من الوحدات السكنية المناسبة لجميع فئات المجتمع، وأيضًا تم تخصيص عدد من الأراضي لأغراض تجارية واستثمارية وخدمية.

وأشارت مراسلة إكسترا نيوز من أسوان، إلى أن المدينة تضم منشآت صحية وسياحية ورياضية، وتهدف إلى دمج الحياة المعاصرة مع تراث أسوان القديمة، فضلًا عن مناطق سكنية ترفيهية وخدمية، ومستشفيات، ومدارس وجامعات ومراكز تجارية وحدائق عامة، كما تضم ممشى سياحي يتكون من مزارات ومراسي سياحية، ومناطق خاصة للأطفال ومسارات للمشاه وذلك لخدمة جميع أهالي أسوان.

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