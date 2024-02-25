وصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبى جراء غارات إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء غارات إسرائيلية استهدفت حي الزيتون والصبرة وشارع الرشيد جنوبي غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

دمار غير مسبوق يحتاج إصلاحه عقودًا

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29.606 شهداء، و69.737 جريحًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنًّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يومًا، تسببت في دمار غير مسبوق يحتاج إصلاحه عقودًا من الزمن.