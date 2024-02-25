الأحد 25 فبراير 2024
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"الدفاع الروسية": إحباط محاولة هجوم أوكرانى باستخدام طائرة مُسيّرة وتدميرها فوق بيلجورود

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة هجوم أوكراني باستخدام طائرة مُسيّرة وتدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

84 اشتباكًا بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية وقع 84 اشتباكًا بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية على الخطوط الأمامية في البلاد.

وتعرضت أكثر من 120 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبرو وخيرسون وميكوليف لنيران المدفعية الروسية.

وظل الوضع في قطاعي فولين وبوليسيا دون تغيير، ولم تظهر أي علامات على تشكيل مجموعات هجومية، بينما تقوم وحدات معينة من القوات المسلحة البيلاروسية بمهام في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

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