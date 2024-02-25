الأرصاد للمواطنين: "فصل الشتاء لم ينته.. إحنا فى فترة مرض"

ناشدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم تخفيف الملابس والانخداع بأشعة الشمس، لأن فترات الليل تشهد برودة شديدة، معقبة: "فصل الشتاء لم ينته، إحنا في فترة مرض، وهناك تذبذب كبير في الأحوال الجوية".

وقالت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إننا نشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بشكل كبير، ومتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما أننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار عن المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

امتداد في طبقات الجو العليا لمرتفع جوي

وأوضحت أن هناك امتدادا في طبقات الجو العليا لمرتفع جوي، الذي يعمل على زيادة أشعة سطوع الشمس بشكل كبير، حيث نشهد أجواء مائلة للدفء على معظم المحافظات الشمالية، ومائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فترة الليل تشهد أجواء باردة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، منوهة بأننا نشهد أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء.