الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ذروة الارتفاعات".. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة هذا الأسبوع

ارتفاع في درجات الحرارة
ارتفاع في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، قائلة: "إننا نشهد ارتفاعات في قيم درجات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من درجتين لـ3 درجات".

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إنه خلال هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، مؤكدة أنه غدًا متوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة ما بين 24 و25 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بنهاية هذا الأسبوع ستكون ذروة الارتفاعات، وستصل العظمى على القاهرة إلى 26 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة، نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

 

انخفاض بقيم درجات الحرارة خلال فترة الليل

وأشارت منار غانم، إلى أنه سيكون هناك انخفاض بقيم درجات الحرارة خلال فترة الليل، وستنخفض درجات الحرارة ما يقرب من 10 درجات عن فترة النهار، مع وجود الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

 

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ذروة الارتفاعات الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة الاسبوع

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