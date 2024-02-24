كاتب صحفى: "المتحدة" ستقدم موسمًا دراميًا مهمًا ومتنوعًا كما عودتنا خلال رمضان المقبل

قال الكاتب الصحفى محمد الجالي إن شهر رمضان المقبل نتوقع أن يكون موسمًا دراميًا دسمًا ومهمًا كما عودتنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث إنها سوف تقدم العديد من الأعمال الدرامية المختلفة والمتنوعة خلال شهر.

وأضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة تحافظ على الهوية المصرية وحققت نجاحًا كبيرًا فى عودة المشاهد المصرى والتفاف الأسرة المصرية حول الشاشة، مشددًا على أننا أمام محتوى درامى متنوع يعكس احترافية الشركة المتحدة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأوضح الكاتب الصحفي أن المسلسلات التاريخية، وهناك مسلسل عن القضية الفلسطينية وغيرها، والأعمال الفنية تضم مجموعة كبيرة من الفنانين من القوى الناعمة للدولة المصرية، وهناك أيضًا مسلسلات الـ15 حلقة التى توفر الفرص لمشاركة قطاعات مختلفة من شباب الفنانين.