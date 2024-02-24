خبير اقتصادي: مشروع تطوير رأس الحكمة متكامل "اقتصاديا"

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن منطقة الشمالية الغربية ولم تستغل بالشكل الأمثل وكانت تفتقر إلي البنية التحتية، والدولة المصري اشتغلت علي المشروعات التنموية بها، ومن أبرز المشروعات محطة الضبعة والقطار الكهربائي من السخنة إلي العلمين.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التنموية العملاقة ساعدت على تأهيل هذه المنطقة لجذب الاستثمارات، مثل مشروع رأس الحكمة وتطوير مدينة العلمين لتصبح أفضل نموذج تسويق لتلك المنطقة.

مشروع رأس الحكمة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبار أنها ليست تجمعا عمرانيا سياحيا فقط، حيث تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية، إذ أن هذا المشروع لم يتوقف أنه قائم بنفسه فقط إنما يتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية، موضحا أنه يدعم العمالة المصرية ويتم إنشاءه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية، ما يخلق حالة من التكامل واستعادة المسار الصحيح للاقتصاد المصري.