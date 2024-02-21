ممثل مصر أمام "العدل الدولية": تغيرات إسرائيل الديموغرافية للأراضى الفلسطينية غير مقبولة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بتغيرات ديموغرافية لمدينة القدس والأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي ولا بد من توقف هذه الانتهاكات.

وأضافت في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن النزوح المستمر غير قانوني وهو تطهير عرقي، وأي إجراءات تهجير لأصحاب الأراضي هو أمر محظور وفق القانون الدولي.

وأكدت أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، ومحاولة مصادرة بعض الأراضي أمر غير مقبول.