ممثلة كولومبيا أمام "العدل الدولية": يجب علي إسرائيل الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

قالت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية، إننا نعارض أي شكل من أشكال العنف ونؤمن بضرورة احترام القانون الدولي، ولدينا مخاوف بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا واضحا للقوانين الدولية

وأضافت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية،، اليوم الأربعاء، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا واضحا للقوانين الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأكدت علي رفض كل أشكال العنف، مشددة على ضرورة احترام القوانين الدولية .

وطالبت ممثلة كولومبيا، من المحكمة الأخذ في الاعتبار التدابير القانونية للاحتلال الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية، كما يجب علي إسرائيل الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.