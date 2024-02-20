مدحت العدل: شركة المتحدة تقدم أعمالًا ضخمة على مدار 5 سنوات

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم أعمالًا ضخمة على مدار 5 سنوات، إذ تسلط الضوء على مناقشة قضايا المجتمع المصري والأسرة بشكل متميز، كما يعد جزءًا من دور الدراما الرئيسي.

وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن شركة المتحدة تنوع نشاطها الدرامي بتناول قضايا قومية، أهمها قضايا المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي في رمضان الماضي، ومسلسل فاتن أمل حربي الذي عرض عام 2022، وتناولا حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية.

مسلسلات الـ15 حلقة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأوضح الكاتب والسيناريست أن موسم الدراما ليس في شهر رمضان فقط، خاصة مع وجود مسلسلات الـ15 حلقة، وهناك مسلسلات كثيرة نجحت خارج الموسم الرمضاني، وهناك تنوع واختلاف في الموضوعات المقدمة على مدار العام ليس في رمضان فقط، وهذا دليل على أن الصناعة المصرية قوية ورائدة دائمًا.