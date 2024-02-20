الثلاثاء 20 فبراير 2024
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كاتب صحفى: مارس المقبل ستطبق الدفعة الأخيرة من جملة برامج العدالة الاجتماعية

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لدعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه من بداية شهر مارس المقبل ستطبق الدفعة الأخيرة من جملة برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتخصيص 180 مليار جنيه حتى تنطبق على الموظفين والمعاشات ودكاترة الجامعة والأطباء والمهنيين وعدد كبير من القطاعات.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن الجهود المصرية متواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وسط إشادة أممية ودولية في ظل ظروف اقتصادية متداخلة بشكل كبير، وارتباطها بأوضاع عالمية مؤثرة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التدخل الإقليمي الأخير فيما يخص المشهد في قطاع غزة وتأثيراته على مصر.

 

كاتب صحفي يستعرض جهود الدولة لدعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

وأوضح  "القاضي"، أن جملة برامج الحماية الاجتماعية شملت زيادة في مخصصات قطاع مما يمثل نسبة عظيمة للغاية في قطاع الصحة، بالإضافة إلى قطاع التعليم كان 84 مليار جنيه في 2014، ولكن الآن 230 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من 170%، وبرامج التكافل والكرامة يحقق 35 مليار جنيه يخدموا أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية.

 

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