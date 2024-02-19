خبير اقتصادي: مصر أصبحت بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للرئيس التنفيذي لشركة بيريتش بيتروليوم على هامش مؤتمرإيجبس 2024، لأنها واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجالات الاستكشاف والبحث والتنقيب وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"،أن الدولة المصرية أصبحت بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول، مرجعًا ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية خلال الفترة السابقة.

مصر لديها احتياطيات بترولية في البحرين

وأوضح خبير اقتصادي، أن في عام 2013 كان هناك خروج للمستثمرين الأجانب بشكل كبيرمن الدولة، إلا أن الحكومة استطاعت أن تقضي على هذا الملف، وتزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن مصر لديها احتياطيات بترولية في البحرين المتوسط والأحمر، قادرة على جذب استثمارات مباشرة إلى الدولة، منوهًا بأن مصر باتت قبلة الاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، باعتبارها الدولة الأولى في المنطقة التي استطاعت أن تصنع هذا المنتج.