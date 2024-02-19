الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

دبلوماسى سابق: مصر تطرق كل الأبواب لمحاصرة الاعتداء على الشعب الفلسطينى

السفير جمال بيومى
السفير جمال بيومى

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية، ومشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العالمة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة قائلا: إن مصر تطرق كل الأبواب وتسلك جميع السبل، لمحاصرة العدوان على الشعب الفلسطينى، وفتح الحدود لدخول جميع المساعدات اللازمة.

وأضاف بيومى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ذهبت للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكى، كما ذهبنا للجمعية العامة فأصدرت قرارا بأغلبية 152 صوتا بشكل جيد جدا، وتصوت إفريقيا تلقائيا مع القضية الفلسطينية، كما تصوت أمريكا اللاتينية معنا، ثم ذهبنا لمحكمة العدل الدولية.
 

مصر ذهبت للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكى

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المذكرة المقدمة بجانب مذكرة  جنوب أفريقيا لرفع القضية بمحكمة العدل الدولية، لأنه لو أن مصر فعلتها لكان شيئا طبيعيا لكن دولة كبرى فى إفريقيا ترفع القضية شيء لافت للنظر وتوزيع أدوار جيدة، وهذا لم يمنع أن احتفظنا بسفيرنا فى تل أبيب حتى نستمر فى الاتصالات المباشرة الثنائية مع إسرائيل، مما أدى لنجاح وقتى عندما حصلنا على هدنة وقتية لوقف القتال استفاد منها الشعب الفلسطيني.

 

السفير جمال بيومي الجمعية العالمة للأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني مصر بمحكمة العدل الدولية

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