أستاذ العلاقات الدولية: المذكرة المصرية يجعل محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع وتصدر بياناتها

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين، لها انعكاسات واسعة على مستويات مختلفة، بحيث أن مصر دولة مجاورة لإسرائيل وقطاع غزة، ما يؤثر علي تهديد السلم والأمن.

وأضاف عاشور، خلال هاتفيّة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن للمذكرة تأثيرا كبيرا، ما يؤثر على سمعة إسرائيل على الصعيد الدولي، وأيضًا المذكرة المصرية لها تأثير كبير عن جنوب أفريقيا حيث أنها ليست متصلة جغرافيا بإسرائيل، وبالتالي ربما تضعف اتهاماتها لإسرائيل، لكن مصر دولة مجاورة وأمنها القومي يتأثر بما يحدث حولها بما يجعل محكمة العدل الدولية تتحرك بشكل أسرع وتصدر بياناتها.

مذكرة مصر للمحكمة العدل الدولية

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلي تقديم مصر للمذكرة بالتنسيق مع مع جنوب إفريقيا يعكس حالة من التكامل المصري العربي الإفريقي، وهو تحرك فعلي على أرض الواقع وليس مجرد استنكار وإدانة، موضحا أن التحرك العربي الإفريقي حدث في جبهة واحدة ضد الممارسات الصهيونية وممارسات إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية.