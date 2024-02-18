مستشار وزيرة التضامن: الأجور زادت 11 مرة خلال 10 سنوات

قال صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الأجور زادت 11 مرة خلال الفترة من 2014 حتى 2024.

وأضاف صلاح هاشم، خلال مقابلة مع برنامج "8 الصبح" عبر شاشة "dmc"، أن المعاشات زادت ثماني مرات خلال الفترة نفسها، موضحًا أنه خلال 20 شهرًا (يوليو 2022 إلى الآن) أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ست حزم اجتماعية، كان الهدف منها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن محدودي الدخل.

برامج وجهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن استفادة أكثر من 37 مليون مواطن من هذه الحِزم، موضحًا أن هناك تنوعًا في الفئات على مستوى القاعدة للمستفيدين من هذه القرارات.

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فئة المعاشات على وجه التحديد تشهد حالة كبيرة من التنوع بعد ظهور أشكال جديدة بجانب المعاش التأميني أو معاش الضمان الاجتماعي.