خبيرة اقتصادية: المنصات الإلكترونية للاستثمار فى مصر شهدت تحسنًا كبيرًا

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن المنصات الإلكترونية للاستثمار في مصر شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث إن المنصة الرقمية نموذج أعمال قائم على استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهذا خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ إن هذا التعريف للمنصة الرقمية يوجد في القانون رقم 5 لعام 2020.

وأضافت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استحدثت قوانين وإصلاحات للمنصات الرقمية لتعزيز المنافسة، فجعلتها أقرب للممارسة الدولية، لافتة إلى أن أهمية المنصة الرقمية تتمثل في أنها تسهل عمليات تسجيل للاستثمار، إضافة إلى أن المنصات وقوانينها توفر الوقت لإجراء العمليات وتوضح المتطلبات التنظيمية لهذا الاستثمار.

تأثير المنصات الرقمية على المناخ الاقتصادى فى مصر

أوضحت الخبيرة الاقتصادية أن المنصات الرقمية ليست فقط للاستثمار لكن لها استخدامات أخرى وفقا للقانون، منها: اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاصة الخاضعة لهذا القانون، منح التراخيص، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، والتأكد من الالتزم بالقوانين والقواعد المقررة من شفافية وحوكمة، وحماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة مبتكرة.