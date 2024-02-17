السبت 17 فبراير 2024
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توك شو

أستاذ صحة عامة: المبادرات الرئاسية الصحية حققت إنجازًا كبيرًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة بمجال الصحة حققت إنجارًا كبيرًا.

وأوضح "حتة"، خلال حوار له مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة الرئيس السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتدل الكلوي فحصت نحو 12 مليونًا و577 ألفًا و37 مواطنًا منذ انطلاقها.

وأضاف أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي أن المبادرة تهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا وفئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، وتشمل فحوصات قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم ونسبة الدهون بالدم وفحوصات الكلى ومؤشر كتلة الجسم.

الفئات المستهدفة من المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي أن مبادرة الأمراض المزمنة تقدم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، مع متابعة مستمرة لهم، حيث إن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة يتم صرف العلاج لها بالمجان.

استاذ الصحة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجار كبير المبادرة قطاع الصحة

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