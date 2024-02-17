السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى علم النفس تقدم روشتة لتنظيم المذاكرة وإدارة توتر الطلاب

الدكتورة ولاء شبانة
الدكتورة ولاء شبانة

قدمت الدكتورة ولاء شبانة استشاري علم النفس التربوي، عددا من النصائح الهامة للطلاب لتنظيم الوقت خلال الفصل الدراسي الثاني بين المذاكرة والراحة والترفيه.

وقالت "شبانة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب التعامل مع الدراسة والمذاكرة على أنها روتين يومي، معلقة: "نعتبرها لايف ستايل"، وهو ما سيجعلنا نتعامل بأريحية نفسية تجاه الدراسة.

ونصحت استشاري علم النفس التربوي، بتنظيم المواد الدراسية والمذاكرة من الأسهل للأصعب، حيث إن تناول المنهج والمادة السلسة يقدم له طاقة إيجابية تجعله يستمر في المذاكرة، وأيضًا تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة بالطلاب من خلال أخذ قسط كاف من الراحة وتنظيم المذاكرة والنوم المبكر والاستيقاظ مبكرًا، وهو ما يعد أول خطوة للنجاح بشكل كبير سواء للأطفال أو الكبار.

تنظيم وجبات الطلاب فى فترات الدراسة بشكل صحيح

وأشارت استشاري علم النفس التربوي، إلى أنه لا بد من عدم تكليف الطلاب بمواد كثيرة ومذاكرتها خلال اليوم الواحد، مشددة على أن أثناء تنظيم جدول مذاكرة للطلاب يكون من خلال عدم تكثيف كبير للمواد في اليوم الواحد، موضحة أنه لا بد من تنظيم وجبات الطلاب في فترات الدراسة بشكل صحيح بأن يكون صحيا وعدم تناول الوجبات قبل المذاكرة مباشرة.

لدكتورة ولاء شبانة ستشاري علم النفس التربوي النصائح الدراسة والمذاكرة الوجبات الساعة البيولوجية

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