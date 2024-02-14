الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: زيارة أردوغان مصر تعتبر شهادة ميلاد جديدة للعلاقات الثنائية (فيديو)

زيارة أردوغان
زيارة أردوغان

قال صلاح مغاوري، الكاتب الصحفي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر بداية لعلاقات جديدة بين البلدين، موضحًا أنها جاءت في توقيت بالغ الحساسية، وتعتبر شهادة ميلاد جديدة للعلاقات المصرية التركية. 

وأضاف مغاورى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تأتي بعد آخر زيارة للرئيس السابق عبدالله غول في عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ لم تكن هناك زيارات، ولكن حاليًا هناك ملفات مشتركة.

وجهات النظر بين الرئيسين متطابقة في القضية الفلسطينية

وأكد الكاتب الصحفي أنه في الوقت الحالي هناك علاقات مشتركة بين الرئيسين، وأن وجهات النظر بين الرئيسين متطابقة في القضية الفلسطينية، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد رواجًا كبيرًا، وهناك ملفات مشتركة أبرزها القضية الفلسطينية ستتم مناقشتها وأيضًا مناقشة الأوضاع في قطاع غزة. 

الكاتب الصحفى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مصر لمصرية التركية القضية الفلسطينية قطاع غزة

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