الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض محطات مهمة فى العلاقات "المصرية - التركية"

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، زيارة مهمة إلى مصر تستهدف بحث النهوض بالعلاقات الثنائية، وتأتي استكمالا لمسار العلاقات بين مصر وتركيا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المحطات الهامة فى العلاقات "المصرية _التركية"، على النحو التالي:

 

  • سعي الخارجية التركية لإجراء اتصالات مع الخارجية المصرية.
  • موافقة البرلمان التركي على إقامة صداقة برلمانية مع مصر.
  • استكشاف البلدين التفاهمات والمصالح المشتركة للبناء عليها.
  • التطورات في الشرق الأوسط عكست أهمية التقارب "المصري _التركي".
  • "دبلوماسية الكوارث" أسهمت في تحقيق التقارب بيم البلدين.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا محطات لإعادة بناء الثقة خلال الفترة الماضية، ففي الأشهر الأخيرة كانت هناك تحركات مكثفة استهدفت في مجملها وضع الأسس والمحددات التي تحكم إعادة بناء العلاقات المصرية التركية، فكانت النتيجة العملية لهذه الجهود إعلان البلدين في 4 يوليو 2023 عن رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، مرورًا بمباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 سبتمبر 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مصر لعلاقات الثنائية مصر وتركيا

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