حسن سليمان: الإذاعة المصرية اتسعت لعمالقة الفكر والفن

قال الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن كوكب الشرق أم كلثوم كانت لصوتها بصمة لا تمحى في تاريخ الإذاعة المصرية، إذ تعتبر الصوت الثاني بعد الشيخ محمد رفعت في افتتاحية الإذاعة.

وأضاف الدكتور حسن سليمان أن الإذاعة المصرية اتسعت للكثيرين من عمالقة الفكر والفن والقراء، والمسلسلات العظيمة الهادفة شكلت وجدان الشخصية المصرية، وساعدت في خصوبة الخيال، وعلى سبيل المثال مسلسل ألف ليلة وليلة ساعد على نمو الخيال للمستمع.

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الإذاعة أساس الوسائل الإعلامية الحديثة

وأوضح رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن الإذاعة هي أساس الحياة الإعلامية، وأول شيء فتح الإنسان نفسه على تواصله مع الآخر عن طريق الإذاعة قبل التليفزيون والإنترنت، إذ تمارس بجانبها مهام أخرى مثل سمع الإذاعة وقت القيادة والتواصل مع العالم الآخر دون اللجوء إلى كهرباء أو إلى وسائل التواصل من إنترنت أو غير ذلك، لذا فهي محبوبة من الجماهير بسبب سهولة التواصل مع الآخر.