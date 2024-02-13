الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لافروف: يجب إيجاد مسار قانونى شامل لحل التوتر فى الشرق الأوسط

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسى، سيرجي لافروف، إننا ننظر بشكل سلبي للغاية تجاه نية الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. 

وأضاف وزير الخارجية الروسى، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمن أصدر إعلانًا ضعيفًا بشأن غزة، والحرب كان يمكن احتواؤها بعد أسبوع من اندلاعها، ويجب إيجاد مسار قانوني شامل لحل التوتر في الشرق الأوسط.

وتابع لافروف أن تداعيات حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة امتدت للعراق وسوريا والبحر الأحمر. 

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي مؤتمر صحفي

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