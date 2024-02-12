باحث: دور مصر الأكثر فاعلية ومحورية في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري هو الأكثر فاعلية ومحورية في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا ضد تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة لفضائية "dmc"، أن مصر لديها كافة الأدوات للتعامل مع جميع ما يهدد أمنها القومي، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية المصرية الذي صدر بالأمس جاء بالتزامن مع تنامي التحركات الإسرائيلية الخاصة بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين ومحاولة التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غـزة

وأوضح الباحث، أن البيان أكد على جملة الثوابت المصرية، وهي رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، أو ما يتعلق بكون هذه التحركات الإسرائيلية تدفع باتساع نطاق الحرب، واستمرار حالة التوتر الإقليمي.