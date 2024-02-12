أشرف عقبة: استثمارات الدولة فى المجال الصحى تعود على المواطن بشكل مباشر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن استثمارات الدولة في قطاع الصحة تعود على المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه كلما كان عقل المواطن سليما وصحته جيدة، كانت قدرته على الإنتاج أعلى، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على نفسه وأسرته فضلا عن الدولة.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات المختلفة التي تخدم قطاع الصحة، ليس فقط في ملف البنية التحتية، بل أيضا في مجال تدريب وتعظيم إمكانات الكوادر الطبية؛ لكي تستطيع القيام بكل المهام في نفس المكان الذي يعيش فيه المواطنون.

تقوم بالعديد من المشروعات المختلفة التي تخدم قطاع الصحة

وأوضح رئيس أقسام الباطنة أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى أحدثت تغطية كبيرة في أماكن كانت نائية وبعيدة، مثل المناطق الحدودية كالأقصر وأسوان، إذ يمكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى عال وراقٍ بها.

وأشار إلى أن هذه المنظومة لها العديد من الإيجابيات والفوائد للمواطنين، إذ إنهم أصبحوا ليسوا بحاجة إلى التنقل من محافظة أخرى من أجل تلقي العلاج ومختلف الخدمات الطبية المطلوبة.