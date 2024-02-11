مقرر لجنة الصناعة: نقص الدولار يؤثر على إنتاج الصناعة وعلى كثافة الإنتاج

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن قطاع الصناعة هو أكثر قطاع تضرر بسبب نقص العملة الأجنبية، وذلك بسبب الحاجة إلى مواد خام تحتاج لاستيرادها لعدم وجودها في مصر.

وأضاف ديمتري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نقص الدولار يؤثر على إنتاج الصناعة وعلى كثافة الإنتاج وعلى مقدرات العاملين بها، مضيفًا أن التصنيع أهم روافد العملة الصعبة في مصر والتي يجب تطويرها، موضحًا أنه يجب تكثيف التصدير فورًا سواء كان ذلك مواد زراعية أو مواد صناعية.

المهندس بهاء ديمتري يوضح أهم ملفات الصناعة التي سيناقشها الحوار الوطني

ووصف مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، الأزمة في البحر الأحمر بأنها يمكن أن تكون فرصة لزيادة التصدير إلى أوروبا على الفور، داعيًا المسئولين للتوجه إلى تنسيق العمل لزيادة التصدير إليهم، وليس الانتظار في المكاتب على حد قوله، حيث إن هناك ترحيبًا أوروبيًا كبيرًا بالمنتجات المصرية في أوروبا.