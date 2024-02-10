سامح شكري يبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع وزيرة خارجية بلغاريا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المباحثات مع وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل عكست رغبة حقيقية لتطوير وتعزيز العلاقات إلى علاقات أرحب ودفع التعاون المشترك القائم فعليا أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على التعاون فيها في الفترة المقبلة.

وأضاف “شكري” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي ونظيرته البلغارية، اليوم، أن المباحثات أكدت على ضرورة تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، موضحا أن الجانب البلغاري أبدى استعداده للاستثمار في مصر في عدد من القطاعات منها الطاقة والغاز الطبيعي والتصنيع والطيران والسياحة والثقافة والتعاون العسكري، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ويرأس وزيرا خارجية مصر وبلغاريا أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".