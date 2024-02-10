السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"العربى للدراسات الاستراتيجية": ادعاء الرئيس الأمريكى بشأن معبر رفح باطل

بايدن
بايدن

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يمكن المزايدة عليه، مشددًا على أن التاريخ يثبت أن مصر دومًا كانت داعمه بقوة للقضية.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن دعم مصر القضية الفلسطينية جاء من خلال 4 محاور رئيسية، منها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل السبل، إضافة إلى العمل الإنساني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإمدادات إلى الأشقاء الفلسطينيين.

التعنت الإسرائيلي هو السبب في تأخر وصول المساعدات

وأوضح مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية، أن ادعاء الرئيس الأمريكي بشأن معبر رفح هو باطل، بدليل أن كل المساعدات مرت عن طريق معبر رفح، موضحًا أن المساعدات تدخل من مصر إلى الجانب الآخر من المعبر، ولكن التعنت الإسرائيلي هو السبب في تأخر وصول المساعدات.

 

للدراسات الاستراتيجية القضية الفلسطينية دعم مصر ل إدخال المساعدات قطاع غزة الفلسطينيين الرئيس الامريكي

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