لكثرة الإقبال السياحى.. خبير يبرز أهم مميزات "طيران الشارتر"

قال محمد عثمان، الخبير السياحي، إنه مع زيادة الوفود السياحية إلى مصر فإن الطيران المنتظم لم يعد كافيا لأعداد السائحين الوافدين.

أضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن سياحة الشارتر هى الطيران العارض الذي يأتي من الدول المصدرة للسياحة إلى المناطق السياحية مباشرة، مثل هبوط السياحة الروسية من موسكو إلى الغردقة أو شرم الشيخ، بسبب عدم قدرة مطار القاهرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من السياح.

وأضاف عثمان أن ميزة سياحة الشارتر أنها رخيصة الثمن، بالإضافة إلى أنها تسهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، مشيرًا إلى أن المعارض السياحية المصرية في الخارج أسهمت في عودة السياحة الأمريكية إلى مصر كما أنها تسهم في زيادة أعداد السياح إلى البلاد بشكل عام.

السياحة الإسبانية إلى مصر ما زالت تحتل المرتبة الأولى

وأشار الخبري السياحي إلى أن السياحة الإسبانية إلى مصر ما زالت تحتل المرتبة الأولى عالميًا بواقع نحو 12 رحلة جوية إلى الأقصر فقط، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق للقيام بمعرض سياحي في مدينة ملقا الإسبانية، متابعًا أن السياحة في مصر حصدت نحو 20 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 25 مليار دولار.