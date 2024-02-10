السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: مصر تملك فرصة الاستثمار في 90 مليون طن مخلفات

مخلفات
مخلفات

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن المحطات الجديدة في مصر لإعادة تدوير المخلفات ساهمت كثيرًا في حماية البيئةـ إلى جانب أن لها مرود اقتصادي كبير، موضحًا أن مصر لديها مخلفات متنوعة تصل إلى 90 مليون طن سنويًا، منها 26 طن مخلفات بلدية "القمامة".

وأوضح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القمامة لم تعد كما كانت عبئًا ولكنها الآن استثمار للدولة، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدًا، وحدث ذلك منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون رقم 202 لسنة 2020، وهذا القانون به 80 مادة لإدارة المخلفات المتكاملة.

من مصدر للتلوث البيئي إلى مصدر للطاقة

أضاف أستاذ الدراسات البيئية، أن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يهدف لمتابعة ومراقبة وتقديم كل ما يتعلق بأنشطة المخلفات، ويعمل باستراتيجية جيدة، لذا بدأت الدولة في الاستثمار بهذا القطاع، منوهًا بأنه منذ أسابيع تم إنشاء أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، وسيكون جاهزا للعمل في أكتوبر المقبل.

الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية ن المحطات الجديدة ف القمامة لإعادة تدوير المخلفات

مواد متعلقة

مدير مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع بعد حربه على غزة أن تستسلم الفصائل

خبير علاقات دولية: زيارة بلينكن الخامسة تؤكد أولوية أحداث غزة للسياسة الخارجية الأمريكية

ما هي دلالات فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”؟

خبير يوضح إجراءات الدولة فى التحول للطاقة المتجددة للتكيف مع التغيرات المناخية

إجراءات سريعة للتحول إلي الطاقة المتجددة (فيديو جراف)

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة بلينكن المنطقة تهدف لاحتواء للموقف فى فلسطين

خبير أمن المعلومات: 75 مليون مشترك فى مصر يستخدمون الإنترنت فائق السرعة

عبدالرحيم كمال: الفن سلاح ذو حدين لقدرته على إيصال الإحساس للمشاهد

الأكثر قراءة

استشهاد طاقم الهلال الأحمر الفلسطينى المكلف بمهمة إنقاذ "الطفلة هند"

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"قط" يعقر 5 من أسرة واحدة بسوهاج أثناء محاولة الإمساك به

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

جنوب إفريقيا والكونغو يبحثان عن إنجاز شرفى فى كأس أمم إفريقيا.. الليلة

اليوم.. محاكمة رجل أعمال شهير في "رشوة الجمارك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟