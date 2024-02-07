خبير أمن المعلومات: 75 مليون مشترك فى مصر يستخدمون الإنترنت فائق السرعة

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن العالم الافتراضي أصبح امتدادًا للعالم المادي الواقعي الذي نعيشه، والمصريون مستهلكون للتكنولوجيا بشكل جيد.

100 % من تعداد السكان تقريبًا لديهم هاتف محمول

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في استخدام الإنترنت فائق السرعة، و75% من المصريين متصلون بشبكة الإنترنت، ونسبة الهاتف المحمول تصل لـ100% من تعداد السكان تقريبًا.

المصريون مستهلكون للتكنولوجيا بشكل جيد

وتابع خبير أمن المعلومات، أن الكثير من التطبيقات معتمدة على توطين التكنولوجية وخاصة في المجالات المتعلقة بالمواطن في تقديم الخدمات الحكومية، مشددًا على أننا بحاجة لتكثيف استخدام هذه الأدوات للانتقال بالاقتصاد والمجتمع لمرحلة تانية تتناسب مع أدوات القرن الواحد والعشرين.