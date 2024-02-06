الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميدة كلية النانو تكنولوجي تكشف تفاصيل مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية بجامعة القاهرة

عميدة كلية النانو
عميدة كلية النانو تكنولوجي

كشفت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية النانو تكنولوجي، إن المخلفات الإلكترونية أصبحت عائقًا كبيرًا أمام الدولة، موضحًا أن حرق هذه المخلفات يعود بضرر شديد على البيئة بسبب غازات التي تصدر من هذه المخلفات التي تتسبب في مرض السرطان، وفي أمراض صدرية خطيرة.

وأضافت الدكتورة رباب الشريف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن جامعة القاهرة دائمًا تساعد كل ما يفيد حل المشكلات البيئية وتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكلية النانو تكنولوجي من البداية هدفها حل التحديات الوطنية وإيجاد حلول علمية مناسبة لمشكلات البيئة، وهذه المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة على البيئة وكما أنها تعود بالاستفاده على اقتصاد الدولة.

تحديد أرض تتبع جامعة القاهرة لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الإلكترونية

وأوضحت عميد كلية النانو تكنولوجي، أن جامعة القاهرة قامت بإنشاء نموذج مصغر لإدارة هذه المخلفات من خلال تحضير دراسة جدول لمعرفة التكلفة المبدئية، إذ حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرضا تتبع جامعة القاهرة لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الإلكترونية.

الدكتورة رباب الشريف النانو تكنولوجي المخلفات الإلكترونية المخلفات اقتصاد الدولة لصناعة المحلية جامعة القاهرة مصنع تدوير

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