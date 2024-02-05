الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد العرابي: الصراع حاليا بين أمريكا وإيران والقضية الفلسطينية هي الضحية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن خطورة الضربات الأمريكية  في سوريا والعراق تؤثر علي أمن المنطقة  والتصعيد الأمني، ولابد من معالجة جزور الأزمة من الأساس.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لابد من إعادة النظر في القضية الفلسطينية وسحب القوات الاحتلال ووقف إطلاق النار ولابد أن يكون هناك مفاوضات جادة لإنهاء الحرب، وحل الدولتين.

وأوضح السفير محمد عرابي، أن هناك بعض القوي  الاقليمية والدولية تحاول علي تصغير القضية الفلسطينية لأهداف استراتيجية خاصة بها، موضحًا أن الصراع حاليا بين أمريكا وإيران والقضية الفلسطينية هي الضحية ومن تدفع الثمن، وبالتالي لابد من ايجاد حلول سريعه، مشيرًا إلي أن المجتمع الدولي عاجز عن فرض سيطرته علي وقف إطلاق النار  للذلك دايما هناك تصعيد.

مفاوضات جادة لإنهاء الحرب، وحل الدولتين

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن مصر حريصة على تخفيض التوتر بالإقليم وتحقيق الاستقرار والسلام، مضيفًا أن مصر تتحرك برصانة وعقل لحل الأزمة، مؤكدًا أن جهودها تتركز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

أمن المنطقة القضية الفلسطينية مفاوضات جادة وحل الدولتين المساعدات الإنسانية

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