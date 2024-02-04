الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مائل للبرودة.. "الأرصاد" تستعرض حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، بدأت تنكسر، حيث استقرت درجات الحرارة، وبدأت في الارتفاع التدريجي اعتبارًا من الأمس.

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن البلاد بدأت تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على زيادة فترة سطوع الشمس، والأجواء ستكون مائلة للدفء على مدار الأسبوع، وسترتفع درجات الحرارة غدًا بنحو درجتين. 

 انكسار الموجة الباردة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي

وحذرت "غانم" من انخفاض درجات الحرارة ليلاً على مختلف أنحاء الجمهورية، ومازال الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء والصعيد والوادي الجديد على مدار الأسبوع الجاري رغم استقرار درجات الحرارة. درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية لموجة الباردة الارتفاع التدريجي الاسبوع الماضي الموجة الباردة

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