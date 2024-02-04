الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مدرس آثار مصرية: منطقة الصحراء الشرقية من المناطق الغنية بمناجم الذهب

منطقة الصحراء الشرقية
منطقة الصحراء الشرقية

قال الدكتور محمود الجبلاوي، مدرس الآثار المصرية بكلية الآثار بجامعة الأقصر، إن منطقة الصحراء الشرقية من المناطق الغنية بمناجم الذهب، مشيرًا إلى أن معدن الذهب من الفلذات خالصة الطبيعة ولكنها ليست نقية.

وأضاف الجبلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن منطقة الفواخير تقع في منطقة القصير وقفط، ما بين نهر النيل والبحر الأحمر، وهي المنطقة التي تقع بها الصحراء الشرقية، وذلك الطريق كان يعرف باسم طريق الحجاج، وتلك المنطقة تحتوى على منجمين للذهب، أحدهما يطلق عليه اسم منجم الفواخير.

منجم الفواخير بقنا.. مصدر صناعة الذهب عند المصرى القديم

وأوضح مدرس الآثار المصرية بكلية الآثار: تاريخ منطقة الفواخير فيما يتعلق بالذهب يرجع إلى عصر بناة الأهرامات في الدولة القديمة، يعني 2500 سنة قبل الميلاد، والذهب في منجم الفواخير وصل لأوجه قمته في استخراج الذهب عام 1550 قبل الميلاد، وهو عصر الدولة الحديثة. 

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