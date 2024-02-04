باحث بالمركز المصرى: المؤشرات الحالية قد تصل لهدنة إنسانية فى غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن إسرائيل في الفترة الأخيرة عملت على التقليل من الاقتحامات البرية في قطاع غزة، ولكن هناك استمرارًا للقصف من الطيران الحربي الإٍسرائيلي والزوارق البحرية.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، أن حجم الضغوط الدولية على إسرائيل كان كبيرًا، خاصة بعد تنديد العالم بالجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، بعد إدانة محكمة العدل الدولية تلك الجرائم.

4 أشهر من العـدوان الإسـرائيلي على غــزة

وأوضح أن المؤشرات الحالية قد تصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وسيكون هناك وقف لإطلاق النار، خاصة بعد مبادرات مصرية قطرية.

وتابع الباحث أن البلاد تشهد حاليًا جملة من التطورات المتسارعة بطبيعة الحال، مشيرًا إلى أن كل التطورات التي تشهدها فلسطين منذ السابع من أكتوبر هي مواقف وتحركات متسارعة ترتبط بشكل رئيسي بمسارات الحرب على الأرض داخل القطاع الفلسطيني.