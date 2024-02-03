السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: مصر مستمرة فى دعم غزة رغم معوقات دخول المساعدات

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن جهود مصر لا تتوقف لدخول المساعدات لقطاع غزة رغم كل المعوقات، موضحًا أن معبر رفح البري بمثابة شريان دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية رغم كل هذا التحديات والصعوبات من جانب المجتمع الدولي والازدواجية في المعايير مستمرة في دورها الحضاري والتاريخي والإنساني والقانوني، باعتبار أن أمن فلسطين يتعلق بالأمن المصري.

قرارات المحكمة الدولية أكدت على شرعية دولة فلسطين

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن قرارات المحكمة الدولية أكدت على شرعية دولة فلسطين وحق المدنيين العزل في العيش بسلام، وأصبحت إسرائيل هي المدانة وكل من يدعمها يكون مشاركًا في هذه الجريمة، لافتًا إلى أن الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي لا بد أن تُحاكم هي الأخرى من قبل المحاكم الدولية، لتأييدها فكرة الإبادة الجماعية.

لدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية المساعدات لقطاع غزة لإبادة الجماعية

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