الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعًا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن الفصائل الفلسطينية استهدفت تجمعًا لآليات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وألحقت بها إصابات مباشرة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 120، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى أكثر 27 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.