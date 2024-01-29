الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الاقتصاد:هناك حالة انفلات في ارتفاع الأسعار في المنطقة الأوربية

جريدة الدستور

كشف عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إن الوضع الاقتصادي العالمي سئ جدًا بسبب سواء إعادة تدوير الاستثمارات ووضع  المستهلكين وهناك حالة قلق في السوق وانخفاض فرص العمل بشكل عالمي، والحروب والأزمات.

 الحرب على غزة أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن الحرب في قطاع غزة، وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط والتي تعد منطقة غنية بالطاقة، أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، مما أدى إلي أن يكون هناك  حالة من حالات الانفلات في ارتفاع الأسعار بالمنطقة الأوروبية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذه حالة ليست بالجيدة بالنسبة للاقتصاد.

إنشاء منظمات إقليمية

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه يجب على الدول أن تقوم بعمل تحالفات إقليمية وإنشاء منظمات إقليمية وتسهيل حركة السلع من وإلى خارج البلاد، وأن تعمل الدول العربية على تسهيل انتقال السلع. 

لوضع الاقتصادي الاستثمارات المستهلكين انخفاض فرص العمل الحروب والأزمات قطاع غزة ارتفاع جنوني في الأسعار

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