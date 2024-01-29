خبير أثري يكشف ظهور التغيرات المناخية في الحضارة المصرية القديمة

كشف الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، أن بعد نهاية العصر الحجري الحديث، وقبل بداية الحضارة المصرية القديمة، أي 3300 سنة قبل الميلاد، شهدت مصر نوعا من أنواع التغير المناخي في المنطقة، مما جعلها تدخل في نطاق الدول الصحراوية، وبالتالي كان المصري القديم يرسم البشر في كافة مناحي الحياة، فيما عدا بعض المناظر القليلة بالملابس الصيفية.

المصري القديم كانت لديه رغبة في إظهار ملامح الشكل البشري نهارًا

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا لا يعني أن المصري القديم لم تكن لديه ملابس شتوية، بل كانت تتوافر ليلًا، والمصري القديم كانت لديه رغبة في إظهار ملامح الشكل البشري نهارًا في الحياة الدنيا، وأثناء العمل كان يقوم بارتداء الملابس الصيفية سواء في الحقل أو أثناء ممارسة حياته اليومية.

المصري القديم كان لدية عدة أنواع من الملابس الشتوية

وأوضح الخبير الأثري، أن المصري القديم كانت لديه أنواع كثيرة جدًا من الملابس الشتوية أهمهم ملابس أشبه بالعباءة، وملابس أشبه بالجيبة الطويلة، وكانت ملابسه تصنع من الكتان والصوف.