الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير طاقة: تحقيق مصر لـ"المشروع النووى" كان بمثابة حلم

المشروع النووي
المشروع النووي

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير الطاقة، إن "المشروع النووي" كان بمثابة حلم بدأ عام 1955 بتشكيل لجنة الطاقة النووية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر، وفي العام التالي جرى توقيع اتفاق ثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شئون الطاقة.

وأضاف خبير الطاقة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في قطاع الطاقة خلال الـ9 سنوات الماضية، جاء مشروع الضبعة لتتويج جهود مصر، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال خطة ممنهجة لتنوع مصادر الطاقة، وحتى الاستغناء تدريجيًا عن الوقود الأحفورية.

مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

وتابع خبير الطاقة، أن أهمية مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية، ومصر من أوائل الدول التى اهتمت بالحفاظ على البيئة واستضافت مؤتمر العام الماضيcop 27، وتمت إقامة مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية، ومحطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بالسويس. 

خبير الطاقة لمشروع النووي قطاع الطاقة مشروع الضبعة التغيرات المناخية محطة بنبان للطاقة الشمسية

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